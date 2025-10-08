İşlemleri tamamlanan ünlü isimler Jandarmadan ayrıldı
Bakan Tunç: Hedefimiz, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hedefimiz, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması ve çocuklarımızın yani sizlerin geleceğinin daha güvenli hale gelmesi." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 18:47, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 20:18
Bakan Tunç: Hedefimiz, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, İzmir Ekonomi Üniversitesinin Siyaset Platformu Kulübü öğrencileriyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan, devletin görevlerini belirleyen ve insan onurunu koruyan yeni, demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasa yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Anayasa'da yapılan değişikliklerle hak arama yollarının genişletildiğini kaydeden Tunç, "Milletvekillerinin kabul ettiği, milletin hür iradesiyle onayladığı yeni bir demokratik anayasa olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşallah bir daha terör belasıyla karşı karşıya kalmayız"

Bakan Tunç, Türkiye'nin son 41 yıldır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değindi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının süreci kalıcı hale getireceğini bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması ve çocuklarımızın yani sizlerin geleceğinin daha güvenli hale gelmesi. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahları yakmasıyla beraber süreç devam ediyor. Meclis'te kurulan komisyon var. Onlar görüşmeler yapıyorlar. Yapılacak çalışmalar, adımlar bu sürecin kalıcı olmasıyla ilgili çabalar devam ediyor. İnşallah bir daha terör belasıyla karşı karşıya kalmayız."

- "Sizler Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatısınız"

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başladığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin inşa edeceğini kaydeden Tunç, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin gelişmişliğiyle, ekonomisiyle teknolojisiyle dünyaya damga vuracağı, Türkiye hesaba katılmadan hiçbir planın yapılmayacağı bir yüzyılı yaşamamız lazım. Bizler sizlere güveniyoruz, bizim için önemlisiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatısınız. Ülkemizi her alanda lider ülke yapacak kişiler sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere kitap okuma, kendilerini sadece mesleki değil birçok alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, ziyaretin ardından katılımcılarla öz çekim yaptı.

