Bakan Fidan: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bölge ülkeleri olarak yeni Suriye yönetimine telkinlerde bulunmuştuk. Şara hükümetinin olumlu adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdik. Suriye'nin güvenliğine kast eden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor.

Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya gelindi. Bugün uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek. Bugün olumlu bir haber çıkarsa anlaşmanın birinci adımıyla ilgili adım atılacak. Netanyahu'nun gidecek yeri kalmadı."