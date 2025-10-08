'Aile Festivali', Yedikule Hisarı'nda 10 Ekim'de başlayacak

İşlemleri tamamlanan ünlü isimler Jandarmadan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, aile değerlerine dikkati çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla "Aile Festivali" düzenlenecek.

08 Ekim 2025
Festival, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) destekleriyle, 10 - 12 Ekim arasında Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 50 bini aşkın katılımcının gelmesi beklenen festivalde, müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden kitap fuarına, gastronomi deneyimlerinden açık hava sinemasına kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program sunulacak.

Halkbank, Türk Telekom, TRT ve TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii ile Sıfır Atık Vakfının ana sponsoru olduğu festivale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı da bekleniyor.

- Çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek

Festivalde ayrıca "Aileler Yarışıyor" sahne gösterisi gerçekleştirilecek. Çocuklar için "Rafadan Tayfa - Grup Rafadan" konseri ile Onur Erol konseri düzenlenecek ve "Süperbüs" etkinlik alanı oluşturulacak. Etkinlik otobüsünden çıkan kostümlü karakterler, alandaki çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli oyunlar oynayacak. "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin özel gösterimi de festivalde yapılacak.

Festival boyunca çocuklar ve aileler aynı zamanda yaratıcı atölyelere, sahne arkası tanışma etkinliklerine ve hisarda fenerli gece turuna katılabilecek.

"Aile Festivali"nde alışveriş deneyimini zenginleştirecek özel işbirliği alanları da yer alacak. Ziyaretçiler, festivalin bu bölümünde el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan hediyelik eşyalara kadar birçok seçeneği bir arada bulabilecek.

Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in arasında olduğu birçok isim de festivalde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.

Geleneksel Türk mutfağının öne çıkan tatlarının yanı sıra dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetler de festival kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

