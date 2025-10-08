İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Partilerinden istifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye atılım sağlayan başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 16:27
AK Parti'nin "2025-2026 Milletvekilleri Buluşması" programında, 7 belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Partilerinden ayrılan başkanlar
AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında 3 Yeniden Refah Partili, 2 DEVA Partili, 1 Demokrat Partili ve 1 Cumhuriyet Halk Partili isim bulunuyor.
Belediye başkanlarının listesi şöyle:
- Ardahan Göle: Gökhan Budak (CHP)
- Gümüşhane Şiran: Abdulbaki Kara (DP)
- Muş Bulanık Beldesi: Abid Özdemir (DEVA)
- Muş Sarıpınar Beldesi: Uşak Ataş (DEVA)
- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi: Eşref Varol (YRP)
- Giresun Ören Beldesi: Soner Erkan (YRP)
- Bingöl Merkez Sancak Beldesi: Hayrettin Küçük (YRP)