İfade veren ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Partilerinden istifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye atılım sağlayan başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 16:27
AK Parti'nin "2025-2026 Milletvekilleri Buluşması" programında, 7 belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Partilerinden ayrılan başkanlar

AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında 3 Yeniden Refah Partili, 2 DEVA Partili, 1 Demokrat Partili ve 1 Cumhuriyet Halk Partili isim bulunuyor.

Belediye başkanlarının listesi şöyle:

  • Ardahan Göle: Gökhan Budak (CHP)
  • Gümüşhane Şiran: Abdulbaki Kara (DP)
  • Muş Bulanık Beldesi: Abid Özdemir (DEVA)
  • Muş Sarıpınar Beldesi: Uşak Ataş (DEVA)
  • Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi: Eşref Varol (YRP)
  • Giresun Ören Beldesi: Soner Erkan (YRP)
  • Bingöl Merkez Sancak Beldesi: Hayrettin Küçük (YRP)

