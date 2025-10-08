Kamu Personeli Açısından Vergide Engellilik İndirimi Uygulaması Nasıl Yürütülmektedir?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre engellilik indirimi uygulamasından;

Engelli ücretli,

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,

Engelli serbest meslek erbabı,

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, yararlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. Engellilerin başvuruları sırasında 2007 yılı ve sonraki tarihlerde ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş raporlarının mevcut olduğunu beyan edenlerin bu raporları da Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.

Defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilerek alınan raporların Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar.

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Defterdarlıklara ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Engelli Hizmet Erbabı İçin:

Müracaat formu - dilekçe

Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı

T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi

Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli sureti

2025 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyledir:

Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) 9.900 TL

İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş olanlar) 5.700 TL

Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş olanlar) 2.400 TL

Ücretli kişinin kendisi engelli ise engellilik indirimi tutarı gelir vergisi kesintisi yapılırken ücret matrahından indirilerek uygulanır. Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu'nun 36 ncı maddesine göre dar mükellefiyete tabi kimseler hakkında bu indirim uygulanmayacaktır. Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir.

Engelli vatandaşlarımızın var olan vergisel destek ve kolaylıklardan yararlanmaları konusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl rehber ve broşürler yayımlanmakta ve gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu anlamda ilerleyen dönemlerde özellikle engeliler açısından gerek çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi, gerekse vergisel kolaylıkların mali imkanlar çerçevesinde artırılması, yoğunlaşılması gereken çalışma hayatı sorunları arasında yer almaktadır.