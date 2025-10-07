Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüpheliler S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti.

