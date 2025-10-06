TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor

Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na yoğun bir gündemle devam ediyor. Bu hafta Meclis'in ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye Süreci", Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ve ekonomik gelişmelere ilişkin sunumlar oluşturacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 09:04, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 09:12
Yazdır
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor

TBMM, yeni yasama yılında güvenlikten ekonomiye yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çarşamba günü 14'üncü toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda kadın ve gençlik platformlarının temsilcileri dinlenecek. Komisyonun ekim ayı sonuna kadar sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileriyle görüşmelerini tamamlaması öngörülüyor. Sürecin ikinci aşamasında ise MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un komisyona sunum yapması bekleniyor.

Trafik güvenliğine yönelik cezalar artırılacak

Salı günü toplanacak Genel Kurul'da, 36 maddeden oluşan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklif, yol güvenliğini tehlikeye atan eylemlere yönelik cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Düzenlemeye göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sahte plaka kullananlara ise 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ekonomi gündemi: Merkez Bankası Plan ve Bütçe'de

Aynı gün, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Sunumda, para politikası kararları, enflasyonla mücadele süreci ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Sayıştay seçimi ve kapalı güvenlik oturumu

Çarşamba günü Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı olarak toplanacak.

Perşembe günü ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay'da açık bulunan beş üyelik için yapılacak seçime ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber