TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor

TBMM, yeni yasama yılında güvenlikten ekonomiye yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çarşamba günü 14'üncü toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda kadın ve gençlik platformlarının temsilcileri dinlenecek. Komisyonun ekim ayı sonuna kadar sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileriyle görüşmelerini tamamlaması öngörülüyor. Sürecin ikinci aşamasında ise MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un komisyona sunum yapması bekleniyor.

Trafik güvenliğine yönelik cezalar artırılacak

Salı günü toplanacak Genel Kurul'da, 36 maddeden oluşan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklif, yol güvenliğini tehlikeye atan eylemlere yönelik cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Düzenlemeye göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sahte plaka kullananlara ise 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ekonomi gündemi: Merkez Bankası Plan ve Bütçe'de

Aynı gün, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Sunumda, para politikası kararları, enflasyonla mücadele süreci ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Sayıştay seçimi ve kapalı güvenlik oturumu

Çarşamba günü Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı olarak toplanacak.

Perşembe günü ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay'da açık bulunan beş üyelik için yapılacak seçime ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi görüşülecek.