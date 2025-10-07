İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin bayrakları asıldı

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.

Valilik tarafından organize edilen çalışma kapsamında, kentin iki yakasını birleştiren köprülerin korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net