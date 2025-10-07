Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
İsrail, Gazze'deki katliamları sebebiyle soykırım ile suçlanıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımını sebebiyle uluslararası yargı süreçleriyle karşı karşıya. İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin katil Netanyahu ve eski savunma bakanı Galant hakkındaki tutuklama kararı ise geçerliliğini sürdürüyor.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar, uluslararası mahkemelere taşındı. Gazze'deki soykırım ve savaş suçları 3 davaya konu oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açtı. Divan, 3 kez tedbir kararı verdi. Saldırıların durması gerektiği belirtildi.

Yargılama sürecinde birçok ülke davaya müdahil oldu. O ülkelerden biri de Türkiye idi.

Gazze'de akan kanın durması için her platformda çaba gösteren Türkiye, kapsamlı bir rapor hazırladı.

İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen bu rapor ile birlikte, davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor

Türkiye'nin yanı sıra, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Şili ve Maldivler de müdahillik talebini Divan'a iletti.

Divanda devam eden bir diğer süreç de Nikaragua'nın Almanya aleyhine açtığı dava oldu.

Davada Almanya, İsrail'in soykırımına ortak olmakla suçlanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü de açıkladı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğu, işgalin sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de gündeminde. Başsavcı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı 'imhaya neden olmak, insani yardımları engellemek, ve çatışmalarda kasten sivilleri hedef almak' ile suçladı. Netanyahu ve Galant için "yakalama kararı" çıkartıldı.

Kararın çıkmasıyla Netanyahu ve Gallat, Roma Statüsüne taraf olan 124 ülkeye seyahat edemiyor.

Aksi halde ilgili ülkelerce tutuklanması ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.

