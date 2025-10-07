Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öktem'in cenazesi Adli Tıp'a kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumu, gece yapılan incelemeleri tamamladı.

Otopsi raporu çıktı

Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı. Öktem'in yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunların öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından aktardığına göre; Serdar Öktem'in ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu ölümünün meydana gelmiş olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden kurşunlar nedeni ile meydana gelen 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğunu açıkladı.