Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "gözaltına alındım" ifadesini kullandı.

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün şu paylaşımı yapmıştı:

"Recep Tayyip Erdoğan... geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

Paylaşımdan üç gün sonra yani 22 Mart'ta kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart tarihinde ise partisinden ihraç edildi.

Kocabıyık dün Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, AK Parti saflarında olduğu dönemde yaşadıklarına dair çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.