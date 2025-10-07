Avukat Serdar Öktem cinayeti: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla düzenlendiği belirtilen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Serdar Öktem, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Maskeli olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Serdar Öktem'in ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Bakanlık, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyla paylaşılmaya devam edileceğini de belirtti.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Son gözaltına alınan şüphelinin, olayı gerçekleştiren diğer şüphellerin kaçmasına yardım ettiği belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ 18'DEN KÜÇÜK

Açıklamada şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu da kaydedildi.

Saldırganların Arnavutköy ilçesi civarında yakalandığı belirtilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sonucu 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği de kaydedildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİTİ

Eylemin, ilk belirlemelere göre bir organize suç örgütünün Serdar Öktem'e karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada "Soruşturma azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir" denildi.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ DA BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

TAKSİYLE KAÇMIŞLAR

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DOSYASI AYRILMIŞTI

Serdar Öktem, Sinan Ateş suikastı davasındaki sanıklardan biriydi. "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılandığı 22 sanıklı davada bir süre tutuklu yargılanan Öktem, geçen yıl 2 Ekim'deki duruşmada tahliye edilmişti. Dosyası ayrılan Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.



