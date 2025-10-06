Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'

Gaziantep'te, bir gıda fabrikasına yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde pes dedirten ve mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Denetime bizzat katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce adeta çileden çıkarak ve işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ise dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 16:05, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 16:20
Yazdır

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir gıda fabrikasına yönelik şok denetim yaptı. Ekiplerin şok denetiminde ortaya çıkan şok görüntüler ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı çilden çıkardı. Görüntülerde, denetime bizzat katılan Yılmaz, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ise dikkat çekti.

Küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü Başkan Yılmaz'ı çileden çıkarttı

Yapılan denetimlerde ise gıda fabrikasında bidonlar içerisinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü pes dedirtti. Fabrikada hijyen koşullarının da tamamen yok sayılması Başkan Umut Yılmaz ile denetime katılanları bile şok etti. Gördüğü manzara karşısında çileden çıkan Yılmaz, firma yetkilisine sert sözlerle tepki gösterdi.

Başkan'dan fabrika sahibine: "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?"

Denetimlerde fabrika sahibine tepki gösteren Başkan Yılmaz'ın, küflenmiş, bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünleri göstererek, "Bunları annene yedirir misin? Çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ve fabrika sahibinin de "Tabii ki hayır" yanıtı ise pes dedirtti.

"Öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki gözlerimize inanamadık"

Gördüğü manzara sosyal medya hesabından da tepki gösteren Yılmaz, "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez. Denetimlerimizde öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler. Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber