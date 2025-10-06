Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Başkentte tünelde cinayet: Kız meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

Ankara'da, tünelde otomobilden indirdiği Bekir Kulaksız'ı (19) pompalı tüfekle öldürüp, onun arkadaşı Burak Y.'yi (19) de yaralayan Satılmış İzzet İliman'ın (24), sorgusu sürüyor. İliman'ın, erkek kardeşi ile vurduğu 2 kişi arasında 'kız meselesi' yüzünden husumet olduğu, bu nedenle buluştuğu ve tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 16:26, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 16:27
Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman, arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı 06 ZZR 67 plakalı otomobile aldığı Bekir Kulaksız ve Burak Y. ile tartışmaya başladı. İliman, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. İliman ve İrfan G., kaçtı. Bekir Kulaksız, hayatını kaybederken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayda kullanılan otomobil İskitler Samanyolu Caddesi'nde terk edilmiş bulundu. Satılmış İzzet İliman, yunus ekiplerince Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. İrfan G. ise Cinayet Büro ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin (21) kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi. İliman ve arkadaşı İrfan G.'nin 2'şer farklı konuda suç kayıtlarının olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden Bekir Kulaksız ve yaralı Burak Y.'nin de suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

