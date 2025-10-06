Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettik
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı

Darphane Genel Müdürlüğü, 8 ay sonra yeniden madeni ufaklık para bastı. "50 kuruş basılmayacak" iddiaları da Eylül ayında 990 bin adet basım yapıldığı verileriyle çürütüldü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 15:50, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 15:53
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı

Darphane Genel Müdürlüğü, yaklaşık 8 aydır basımı yapılmayan madeni ufaklık paraları yeniden tedavüle soktu. NTV'nin haberine göre; 1 kuruştan 240 bin, 5 kuruştan 180 bin, 10 kuruştan 360 bin adet para basıldı.

Bazı yayınlarda "50 kuruş maliyet nedeniyle basılmayacak" yönündeki iddialar da Darphane tarafından yalanlandı. Açıklanan verilere göre sadece Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basıldı.

Toplamda Eylül ayında 54 milyon 210 bin lira değerinde madeni para üretildi. Darphane yetkilileri, bozuk paraların basımının durduğuna dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

