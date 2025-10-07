Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları

Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları

TBMM'de bu hafta trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cezaların caydırıcı olacağını söyledi. Bakan Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini açıkladı.

07 Ekim 2025
Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları

Trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için var olan İçişleri Bakanlığı'nın en önemli gündem maddelerinden birinin trafik güvenliği olduğunu belirterek, "Eğer yollarda kurallara riayet eden bir sistem, bir kültür hepimizde oluşursa, o zaman trafik güvenliği arzu ettiğimiz noktada olur." dedi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 675 bin personeliyle Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalıştığını vurguladı.

Bakanlık olarak "Kara Vatan, Mavi Vatan ve Siber Vatan"da, başta asayiş olmak üzere terör, organize suç örgütleri ve uyuşturucu gibi tüm suç ve suçlularla mücadele ettiklerini ifade eden Yerlikaya, nihai hedeflerinin milletin huzurunu temin etmek olduğunu kaydetti.

Trafik güvenliğinin ülke genelinde önemli bir hale geldiğine dikkati çeken Yerlikaya, Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusa, 32 milyon araca ve 37,5 milyon sürücüye sahip büyük bir ülke olduğunu belirtti.

"Yollarımızın niteliği fevkalade gelişti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolların niteliğinde fevkalade gelişmeler yaşandığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

Otoyollar, çift yollar, bölünmüş yollar, sanat yapıları, BSK niteliği ile ilgili tüneller, viyadükler, bunların her biriyle ilgili gerçekten çok iyi durumdayız. Araçlarımızın niteliği de hakeza öyle. Ama bu yollarda kurallar olmalı. Karayolları Trafik Kanunumuz var.

Trafik güvenliğinde istenilen noktaya ulaşmak için yollardaki kurallara uymanın bir kültür haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Eğer yollarda kurallara riayet eden bir sistem, bir kültür hepimizde oluşursa, o zaman trafik güvenliği arzu ettiğimiz noktada olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti;

Trafik kural ihlalleri ile ilgili 5 kural ihlalinden can kaybına en çok vesile olan 5 kural ihlalimiz var. yüzde 85'i sadece bu 5 kural ihlalinden oluyor. 5'i hız ihlali, şerit izleme, değiştirme, halk arasında makas tabir edilen. Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5'i yüzde 84-85'ini can kayıplarının tek başına oluşturuyor.

"Ambulansa yol vermeyenlerin ehliyeti iptal edilecek"

Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık.

Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti alınacak.

Yeni kanun teklifiyle 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün süreyle sürücünün ehliyeti alınacak, 6 kez ihlal yapanların ehliyeti iptal edilecek.

Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacak.

