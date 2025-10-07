Danıştay yüzde 2'ye son noktayı koydu!

Devlet Memurları Konfederasyonu'na bağlı TEÇ-SEN tarafından açılan davada, Danıştay 12. Dairesi önemli bir karara imza attı. 2025/2733 sayılı kararda, yüzde 2 barajının altında kalan sendikalara üye kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.

Dava kapsamında, toplu sözleşme hükümlerine göre yalnızca yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye kamu görevlilerine ödeme yapılmasının, sendikal tercih özgürlüğünü zedelediği ve Anayasa'nın 10. (eşitlik) ile 51. (sendika kurma özgürlüğü) maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

Danıştay, kamu görevlileri arasında bu şekilde ayrım yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar vererek düzenlemeyi iptal etti.

Kararın ardından, 1 Ocak 2023 - 5 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemde eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin, yasal faiziyle birlikte kamu çalışanlarına geri ödenmesi bekleniyor.

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Her bir üyemizin hakkı sendikamızın namusudur. Ayrımcılığa, eşitsizliğe ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamu çalışanlarının adalet mücadelesinde öncü rolümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



