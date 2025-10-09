9 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve işlevlendirme çalışmalarına ilişkin Haydarpaşa Garı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası ile 7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına iştirak edecek.

