Kapanma tehlikesindeki köy okulunda bir öğretmen ve iki öğrenci

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kesiktaş köyündeki ilkokulda eğitim-öğretim bir öğretmen ve iki kardeş öğrenci ile sürdürülüyor.

Nizip ilçesinin 211 nüfuslu kırsal Kesiktaş Mahallesi'ndeki Kesiktaş İlkokulu'nda eğitim gören Hatice ve Nigar Ece Yılmaz için öğretmenleri Demet Kasırga her gün 45 kilometrelik yolu kat ederek büyük fedakarlık örneği sergiliyor.

Geçtiğimiz yıl köy okulunda 3 arkadaşıyla birlikte eğitim alan 8 yaşındaki Nigar Ece Yılmaz'a bu yıl birinci sınıfa başlayan 7 yaşındaki kardeşi Hatice Yılmaz eşlik ediyor. İki öğrencili okulun öğrencileri evde kardeş okulda sınıf arkadaşı olarak eğitimlerine devam ediyor.

İki kişilik mevcutlarıyla tüm okulu dolduran Hatice ve Nigar Ece kardeşleri geleceğe hazırlayan Demet Kasırga öğretmen, öğrencilerine sınıfta öğretmenlik teneffüste ise arkadaşlık yapıyor. Öğrencileriyle top oynayan, ip atlayan ve çeşitli aktiviteler yapan Kasırga, bilgisi ve sevgisiyle öğrencilerinin eğitimi için çabalıyor.

Öğrencilerinin hayallerine ulaşması için büyük fedakarlık örneği sergileyen Kasırga, "Eğitimde feda edilecek fert yoktur" anlayışıyla öğrencilerine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapıyor. Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan okulda öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için görevini büyük bir gururla sürdürüyor.

"İki öğrenciyle de büyük bir gelecek inşa ediyoruz"

13 yıldır öğretmen olduğunu ve 3 yıldır da Kesiktaş İlkokulu'nda görev yaptığını belirten Kasırga, "Bu okulda görev yapmak benim için büyük bir keyif ve farklı bir deneyim oldu. Eğitim her şartta sağlanması gereken bir haktır. Bu hakkı her öğrenciye taşımakla mükellefiz. Ben de bu hususta görev aldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Bu okulda göreve başladığımda 4 öğrencim vardı. İki yıl boyunca 4 öğrenci ile ders yaptım. Bu sene de öğrenci sayım ikiye düştü. Köyden göçer söz konusu olduğu için öğrenci sayısı da azalıyor. Eğitimin ve üretimin devam etmesi gerekiyor. Köy okulları da bu hususta çok önemlidir. Köy okulları devam ettiği müddetçe üretim de desteklenmiş oluyor. Bu çocuklarımızın aileleri de üretici ve üretime devam ediyorlar. Çocuklar eğitimini alabiliyorlar. Bu köyde ışık sönmemiş oluyor. Geleceği birlikte inşa ediyoruz. Aynı zamanda üretimde devam ediyor. Daha önce hep şehir merkezindeki okullarda görev yaptım. İlk defa bir köy okulunda görev yapıyorum. Umut nicelikle ölçülmüyor. Umut yürekle ölçülüyor. Biz burada iki öğrenciyle de büyük bir gelecek inşa ediyoruz. Büyük bir umut yeşertiyoruz. Bundan dolayı gururluyum" dedi.

Bu sene ikinci sınıfa başladığını belirten 8 yaşındaki Nigar Ece Yılmaz ise öğretmenini ve okulunu çok sevdiğini belirterek, kardeşiyle birlikte öğretmeni Demet Kasırga gibi öğretmen olmak istediğini ifade etti.