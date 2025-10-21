Akfen Holding'den 'Hamdi Akın gözaltına alındı' iddialarına açıklama

Akfen Holding'den yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında, "Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki Sayın Hamdi Akın, söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.