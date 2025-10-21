'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da katıldığı bir toplantıda, zorunlu eğitim süresine ilişkin muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi. Bakan Tekin, "Şu an için önümüzdeki eğitim öğretim yılında 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok" bilgisini verdi. Bakan Tekin, mantıklı ve makul önerilere ise açık olduğunu belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 18:21, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 18:34
Yazdır
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin muhalefetin eleştirileriyle ilgili, "Biz karşıyız diyen CHP'lilere bir tavsiyem var: 2011-2012'de 4+4+4 sistemi tartışılırken komisyon tutanaklarına bir baksınlar. Orada CHP'li vekiller 12 yıllık zorunlu eğitime ne demişler, görsünler. Oynadıkları bir tiyatro. Mantıklı, makul önerileri varsa dinlerim" dedi.

"Önümüzdeki yıl 'kısalttık' diye bir tablo yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin gündem toplantısına katıldı. Zorunlu eğitim süresine ilişkin Bakan Tekin, "Bir adım atılırken o adımın beraberinde getireceği olası sonuçları düşünerek yol yürümek gerekir. Şu an için önümüzdeki eğitim öğretim yılında 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok. Ancak muhalefeti yapan kişilerin de biraz sağduyulu davranması gerekiyor. Neyin ne olduğunu bilmeden görmeden 'biz muhalefet ediyoruz' demek doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir yerden bakıyor: bir niyet okuyuculuk mantığıyla. Mesela 'Atatürk bizimdir bizden başkası sevemez', 'Cumhuriyet bizimdir siz bizden olmadığınıza göre Cumhuriyeti sevemezsiniz' gibi bir mantık. Bu akıl baliğ olmamış çocukların bile yürütemeyeceği bir mantık. Biz karşıyız diyen CHP'lilere bir tavsiyem var: 2011-2012'de 4+4+4 sistemi tartışılırken komisyon tutanaklarına bir baksınlar. Orada CHP'li vekiller 12 yıllık zorunlu eğitime ne demişler, görsünler. Oynadıkları bir tiyatro. Mantıklı, makul önerileri varsa dinlerim" diye konuştu.

Toplantıya Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu, İstihbarat Şefi Manolya Bulut ve gazetepusula.net Yazı İşleri Müdürü Nesrin Demir, konuk gazeteci olarak ise İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber