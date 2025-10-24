CHP'nin kurultay davasında ret kararı!

CHP için kırılma noktası olarak değerlendirilen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan iptal davasının 5'inci duruşması Ankara 42. Asliye Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Bu arada, bir önceki duruşmada mahkeme salonunun yetersiz ve küçük olması nedeniyle tartışma yaşanması üzerine salon değiştirildi. Duruşma, Dışkapı Adliyesi'nde bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Z-10 salonunda yapıldı.

CHP KURULTAYLARI İPTAL EDİLMEYECEK

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı, aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalmasıyla reddine karar verdi.

KURULTAY 28-30 KASIM'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün Genel Merkez binasında toplanan Parti Meclisi, 39. Olağan Kurultayı'nın 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılmasını kararlaştırdı.



