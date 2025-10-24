Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıkmışken gün yarısına gelmeden 10.736,82 puana çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 11:28, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 11:29
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı.
BIST 100 ilerleyen saatlerde 10.736,82 puana kadar çıktı.
Ekonomistler bu yükselişte yeni hedefin 11.000 puanın hedef alındığını belirtiyor.
ENDEKSLERDEKİ SON DURUM
Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.
Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.