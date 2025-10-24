Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hızlı yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı.

BIST 100 ilerleyen saatlerde 10.736,82 puana kadar çıktı.

Ekonomistler bu yükselişte yeni hedefin 11.000 puanın hedef alındığını belirtiyor.

ENDEKSLERDEKİ SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.