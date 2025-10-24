Antalya'da 19 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

25 EKİP, 116 PERSONEL KATILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Büro Amirliklerinin koordinasyonunda yürütülen operasyona 25 ekip ve 116 personel katıldı. Operasyon, belirlenen 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

4 ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek

14 adet dolu kartuş

3 adet 9x19 mm tabanca fişeği

1 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) maddesi ve cam aparat

ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.