Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti

500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti

Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk, Çankaya'da bir parkta baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 23:58, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 23:59
Yazdır
Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti

Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu H.K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları parkta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkol aldığı iddia edilen çocuklardan H.K. hayatını kaybetti, diğeri tedaviye alındı.

Bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. ve E.K.E.A. adlı kız çocukları, akşam saatlerinde 112'yi arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız çocuğu, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulundu. H.K. ve E.K.E.A, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tedavi altına alınan çocuklardan H.K. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı. H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin bir süre önce polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi.

Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber