Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde görev yapan bir polis memuru, polis merkezi önünde nöbet tutarken bir zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayda kolundan yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Olayın Detayları

Polis memuru, nöbet sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Kolundan yaralanan polis memuruna ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yetkililerden Açıklama ve Ziyaret

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, hastanede yaralı polis memurunu ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı ve şifa temennisinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



