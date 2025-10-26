PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!

Grip aşısı fiyatları 2021'den bu yana yüzde 535 arttı! 2025'te 600 TL sınırına dayanan fiyatlar, vatandaşları endişelendiriyor. Peki, bu artışın nedeni ne?

26 Ekim 2025
Soğuyan havalarla birlikte hastalıkların artmasıyla grip aşısı da yeniden gündeme geldi.

Havalar iyice soğumaya başlarken, mevsim geçişlerinde düşen bünyeler de hastalığa açık oluyor. Bu dönemlerde, grip aşısı olarak hastalığın seyrini hafifletmek isteyenler de olurken, "hastalık bana uğramasın" diyenler de oluyor.

Grip aşısı pandemi döneminde de öne çıkarken, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişiler ise bu aşıdan ücretsiz faydalanabiliyor. Ancak sağlıklı yaşamın öne çıktığı günümüzde grip aşısı olmak isteyen kişiler için de maliyet giderek artıyor.

Fiyatlar arttı

2021 yılında ücret karşılığında grip aşısı olmak isteyenler için aşının fiyatı 85 ila 117 TL aralığında değişiyordu.

2022 yılında aşının fiyatı 243 TL'ye çıktı.

2023 yılında 245 TL gibi çok artış göstermeyen bir fiyata bulunabilen aşının fiyatı 2024 yılında yüksek oranda artış göstererek 560 TL gibi bir seviyeye çıktı. 2025 yılındaysa aşının fiyatının 540 ila 614 TL arasında değiştiği görülüyor. Geçen yıla göre artış oranı çok yüksek olmazken, 4 yılda artış oranı ise yüzde 535 oranında oluyor.

Şeyda Uyanık / Ekonomim

