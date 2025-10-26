İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart veya afiş asılması ve benzeri eylemlerin 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Yasaklanan Etkinlikler

Açık alan toplantıları

Gösteri yürüyüşleri

Çadır kurma

Stant açma

Oturma eylemi

İmza kampanyası

Anma töreni

El ilanı dağıtımı

Pankart ve afiş asılması

Benzeri eylemler

Yasağın Gerekçesi ve Kapsamı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda, çeşitli grupların yasa dışı eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir. Bu eylemlerin kamu düzenini bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca yasak kararı alınmıştır.

Yasağın Süresi

Yasak, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01'den 23.59'a kadar bir gün süreyle geçerli olacaktır.