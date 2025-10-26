İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de 1 gün boyunca tüm açık alan etkinliklerini yasakladı.
İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart veya afiş asılması ve benzeri eylemlerin 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Yasaklanan Etkinlikler
- Açık alan toplantıları
- Gösteri yürüyüşleri
- Çadır kurma
- Stant açma
- Oturma eylemi
- İmza kampanyası
- Anma töreni
- El ilanı dağıtımı
- Pankart ve afiş asılması
- Benzeri eylemler
Yasağın Gerekçesi ve Kapsamı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda, çeşitli grupların yasa dışı eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir. Bu eylemlerin kamu düzenini bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca yasak kararı alınmıştır.
Yasağın Süresi
Yasak, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01'den 23.59'a kadar bir gün süreyle geçerli olacaktır.