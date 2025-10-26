Bir çaya 600 lira, makarnaya 1800 lira verdi

Türkiye'de bir mekanda ödediği yüksek hesapla gündeme gelen bir kadın, masada kalan tüm ürünleri paket yaptırıp yanına aldı.

Çay 600 lira

İddialara göre, kadın çay için 600 lira, bir porsiyon makarna için 1800 lira ve nargile için 2500 lira ödedi. Toplam hesap 9500 liraya ulaşınca, müşteri kalan yiyecek ve içecekleri yanına almayı tercih etti.

O anlar sosyal medyada dikkat çekti ve kullanıcılar, restoran fiyatları karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.



