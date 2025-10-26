60 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 60 personel, öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle acile başvurdu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 14:02, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 14:04
Atatürk Devlet Hastanesi'nde 60 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu.
Yemekte tavuk ve eklerden yedikleri belirtilen 60 personel tedaviye alındı.
Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.