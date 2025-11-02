Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest

Beyoğlu'nda M.A., (13) aynı okulda okuduğu arkadaşı E.D. (13) ile tartıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan M.A., önünü kesen E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. M.A.'nın boynuna 4 dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan M.A., "Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş" şeklinde konuştu. Adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 09:32, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 09:32
Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.'nin arasında tartışma çıktı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.'nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., komşusunun aracıyla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Boynuna 4 dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Diğer yandan E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

"KATLİAM YAPACAĞIM MİRAÇ OKULA GELEMEYEBİLİR" DEMİŞ'

Olayla ilgili konuşan M.A. "Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu. Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada da 4 dikiş atıldı. Yakalandı şu an gözaltında. Daha önce böyle bir olayı olmamış, kimseyi bıçaklamamış. Bıçağı cebine koymuş sonra karakolda bulmuşlar" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen E.D. 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

