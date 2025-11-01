Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 141. randevu

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 105. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 105. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 52 lig maçında ev sahibi Galatasaray 28, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Galatasaray'ın 74 golüne karşılık, Trabzonspor 58 gol kaydetti.

Son 6 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.