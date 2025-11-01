Milletvekili Kaya: Ankara'nın yolları kötü, tamirciden çıkamıyorum

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Ertuğrul Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Kaya, kentteki yolların bozuk olmasından şikayet ederek tepki gösterdi.

Ertuğrul Kaya paylaşımında, "Arkadaş, Ankara'ya geldiğimden beri çukura girmekten ayağım tamirciden çıkmadı. Şimdi de amortisör patlamış. Değiştirmeyeceğim. Çünkü değişmesi gereken amortisör değil! Sizce?" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Kaya, siyasi partisinden dolayı eleştiri alsa da Ankara'nın 7 yıldır gittikçe kötüleşen trafik ve çözülemeyen yollardaki çukur sorunu tüm Ankaralıların en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ediyor.