Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın, Kayseri'deki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir çocuğa pasta ikram ettiği anlara ilişkin görüntülerin, programdaki yoğunluktan kaynaklanan anlık bir durum olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, resepsiyon sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar, pasta ikram etmek istedi. Pasta servisi için tabak talep edildiği ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle tabakların gelişinin birkaç dakika geciktiği belirtildi.
Bu esnada, çocukları daha fazla bekletmemek ve program akışını aksatmamak amacıyla geçici bir yöntemle ikramın yapıldığı, hemen ardından gelen tabaklarla servisin standart şekilde devam ettiği kaydedildi.
İkramın ardından ise küçük çocuğun, elinde Türk bayrağıyla Akar'ın yanında şarkılara eşlik etmeye devam ettiği görüldü.