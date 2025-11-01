Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı

Edinilen bilgiye göre, resepsiyon sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar, pasta ikram etmek istedi. Pasta servisi için tabak talep edildiği ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle tabakların gelişinin birkaç dakika geciktiği belirtildi.

Bu esnada, çocukları daha fazla bekletmemek ve program akışını aksatmamak amacıyla geçici bir yöntemle ikramın yapıldığı, hemen ardından gelen tabaklarla servisin standart şekilde devam ettiği kaydedildi.

İkramın ardından ise küçük çocuğun, elinde Türk bayrağıyla Akar'ın yanında şarkılara eşlik etmeye devam ettiği görüldü.