Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 eski asker yakalandı

Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 eski asker yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'si albay, 4'ü üsteğmen, 2'si astsubay olmak üzere 8 şüpheli ile 1 organizatör, Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 17:49, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 18:04
Yazdır
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 eski asker yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi, gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede; 8 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'sinin albay, 4'ünün üsteğmen, 2'sinin astsubay, 1 kişinin ise organizatör olduğu belirlendi. Şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek üzere denize açıldıkları tespit edildi. Ayrıca 8 şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber