6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi

Eşinin vefatının ardından hayat mücadelesi veren Satı Yıldırım; geçtiğimiz günlerde icra tebligatıyla karşılaştı. Kırşehir'deki bir mağazadan yapılan 6 bin liralık alışverişin, iddiaya göre 1 milyon liraya ulaşan bir borca dönüştüğünü belirten Yıldırım; "Ben o borcu nasıl öderim bilmiyorum. Alışveriş merkezine gidiyorum ama kocamın adı çıkıyor. Neler alındığını da söylemiyorlar. 6 bin lira nasıl 1 milyon olur, anlamıyorum" dedi.

4 ayrı icra dosyasıyla mücadele ediyor

Satı Yıldırım'ın yalnızca bu borçla değil, toplamda dört ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Dosyalar arasında 1 milyon TL, 16 bin TL, 260 bin TL ve 41 TL tutarlarında farklı borçların bulunduğu belirtildi. Yaşadığı mağduriyetin ardından yasal yollara başvurduğunu aktaran Yıldırım; yasal süreci takip ettiğini ancak ne yapacağını da bilmediğini söyledi. Yıldırım, mağaza ve ilgili kurumlara başvuru yaptığı halde dosyalardaki borçların gerçekliğinin incelenmesi için hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Olay, hem borç miktarının artışı hem de mağaza tarafından alışveriş detaylarının paylaşılmaması nedeniyle şaşkınlık oluşturdu.