Köpek saldıran gencin kolunda doku ölmesi oluştu

Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Köpek saldıran gencin kolunda doku ölmesi oluştu

Ankara'da çalıştığı iş yerindeki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mehmet Serkan Akırmak'ın kolunda doku ölmesi oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 15:15, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 15:15
Yazdır
Köpek saldıran gencin kolunda doku ölmesi oluştu

Mehmet Serkan Akırmak, Ankara'da çalıştığı iş yerindeki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, 25 Ekim akşamı Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, çalıştığı iş yerine ait köpeği beslemeye çalıştığı sırada saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Akırmak'ın kafasında, kolunda ve vücudunun farklı bölgelerinde derin ısırık izleri oluştu.

Ağır yaralanan Akırmak, götürüldüğü hastanedeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla da mücadele eden genç adam geçirdiği ameliyatların ardından müşahedeye alındı. Yetkililer tarafından barınağa yerleştirilen saldırgan köpeğe ise kuduz testi uygulanacağı belirtildi.

"Kafamdan ve kolumdan ısırdı, kanlar içinde kaldım"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Mehmet Serkan Akırmak,

"İş yerimden aradılar. Köpeğe yemek vermemi söylediler. Bir sonraki gün tatil günümüzdü. Köpeği besleyemeyeceğimiz için mama kabına biraz daha fazla yemek koymak istedim. Muhtemelen beni tehdit olarak algıladı. Yemeğini verdiğim sırada önce kafamdan ısırdı. Kendimi kurtarmaya çalışırken de kolumda saldırdı. Müdahale etmemize rağmen kolumu bırakmadı. Kanlar içinde kaldım. Hastaneye gittik. Koluma ufak dikiş attılar ve taburcu edildim. Evde geldikten bir süre sonra yaramda enfeksiyon oluştu. Kolumda 'doku ölmesi' oluştuğu için bu durumdayım"

dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber