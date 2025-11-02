Hükümlüler hem meslek ediniyor hem üreterek ekonomiye katkı sağlıyor

Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hükümlüler hem meslek ediniyor hem üreterek ekonomiye katkı sağlıyor

Kırıkkale'de hükümlülerin meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan Çelebi Süt İşleme Tesisinde günde 20 ton süt işleniyor. Tesis, aylık ortalama 300 tonluk üretimiyle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de hükümlülerin yeniden hayata hazırlanmasına imkan tanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 10:25, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 10:42
Yazdır
Hükümlüler hem meslek ediniyor hem üreterek ekonomiye katkı sağlıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kırıkkale Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Çelebi Süt İşleme Tesisinde çalışan hükümlüler, günlük 20 ton, aylık ise ortalama 300 ton süt işleyerek hem üretime hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Tesislerde üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünleri; Kırıkkale Adliyesi İşyurtları Satış Mağazası başta olmak üzere Ankara, Kırşehir, Konya, Aksaray, Karaman, Tekirdağ, Çorum, Adana, Mersin, Yozgat, Kayseri, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Bolu illerindeki kurumlara, ayrıca polisevi ve öğretmenevi gibi kamu kuruluşlarına tedarik ediliyor.

Tesis, Helal Belgesi'nin yanı sıra ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip. Üretim süreçleri uluslararası kalite ve hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

Hükümlüler üretimle yeniden hayata hazırlanıyor

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında yürütülen işyurdu projeleriyle hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını, üretken bireyler olarak hayata güçlü bir şekilde tutunmalarını hedefliyor. Hükümlüler, üretime doğrudan katılım sağlayarak hem meslek ediniyor hem de çalışma disiplini kazanıyor. Tahliye sonrası da sosyal uyum ve istihdam imkanlarını artırıyor.

"Meslek edinmelerini veya mevcut becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Çelebi Süt İşleme Tesisinde günlük 20 ton süt işlendiğini belirtti. Çetin, "Süt ihtiyacımızı yerel üreticilerden temin ederek hem yerel üretime hem de ekonomiye katkı sağlamaktayız. Tesisimizde birçok hükümlü çalışmakta olup onların işyurdu faaliyetlerine katılımını sağlayarak meslek edinmelerini veya mevcut becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. İşyurtları Kurumu'nun vizyonu doğrultusunda hükümlülerin çağdaş şartlarda üretime katılmaları en büyük amacımızdır" dedi.

Başsavcı Çetin, beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlerin işyurtları mağazalarında satışa sunulduğunu ifade ederek, "Ayrıca tesisimizde üretilen ürünler 16 ilde bulunan toplam 51 kuruma, aralarında polisevleri ve öğretmenevlerinin de bulunduğu kamu kuruluşlarına gönderilmektedir. Böylece kamu kurumlarının da bu ürünlerden yararlanması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber