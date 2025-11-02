Meksika'da markette yangın ve patlama: 23 ölü

Sonora Valisi Alfonso Durazo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eyaletin Hermosillo kentindeki markette yangın çıktığını ve ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Durazo, markette çıkan yangının kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Sonora Başsavcısı Gustavo Salas Chavez, yaptığı açıklamada, 23 kişinin toksik gaz solumaları nedeniyle öldüğünü ve yangının kasıtlı çıkarıldığına ilişkin bulgular olmadığını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.