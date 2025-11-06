İki gazeteci ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü

Gazeteciler Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç, sabah erken saatlerde evlerine giden polisler eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Oğhan ve Sevinç hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtilmesine karşın telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Oğhan ve Sevinç'in ifadeleri alınacak.