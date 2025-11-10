İşte Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının 06.11.2025 tarihli, 145917830 sayılı ve "10-14 Kasım 2025 Mesleki Çalışma Dönemi" konulu yazısına göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak mesleki çalışmaları İlgi Makam Onayı doğrultusunda Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının 06.11.2025 tarihli, 145917830 sayılı ve "10-14 Kasım 2025 Mesleki Çalışma Dönemi" konulu yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.
"Bu kapsamda eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, ÖBA platformu üzerinden 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 08.00 ile 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59 saatleri arasında yayımda olacak "Kasım 2025 Mesleki Çalışmalar Semineri"ni tamamlamaları durumunda Kasım 2025 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklardır."
