Netanyahu'dan Türkiye toplantısı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile Gazze'deki mevcut durumda Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Zirvede, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ateşkes sürecindeki garantör rolü ve uluslararası istikrar gücüne katılımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.