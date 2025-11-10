Netanyahu'dan Türkiye toplantısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze'deki mevcut duruma ilişkin Türkiye'nin üstlendiği rol üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 09:19, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 09:36
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile Gazze'deki mevcut durumda Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Zirvede, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ateşkes sürecindeki garantör rolü ve uluslararası istikrar gücüne katılımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.