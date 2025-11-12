Altının gramı 5 bin 581 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.