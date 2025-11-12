Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Tahliye kararı verilen Ahmet Özer cezaevinden çıktı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

12 Kasım 2025
Tahliye kararı verilen Ahmet Özer cezaevinden çıktı

Özer'in ailesi ve yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, parti yöneticileri ve partililer, Özer'i karşılamak üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı.

Mahkemenin verdiği kararın cezaevine ulaşmasının ardından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Özer, kendisini bekleyenler ve yakınlarıyla görüştü.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 yıl 10 gün sonra dışarıda olduğunu söyledi.

Dünyanın en güzel şeyinin özgürlük olduğunu belirten Özer, özgürlüğünün sevincini tam olarak yaşayamadığını, yüreğinin yarısını içeride bıraktığını ifade etti.

Özer, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, belediyelerin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarının içeride olduğunu dile getirdi.

Bugün İBB'yle ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte ortaya üzücü bir tablo çıktığını savunan Özer, "Ülkemizin içinden geçtiği süreçte hukuka, demokrasiye, hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurul ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Tahliyemin, aynı zamanda seçilmiş belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Özer, bir barış sürecinin içinden geçildiğine işaret ederek, "Benim en büyük üzüntülerimden biri, dışarda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hem hukuk güvenliği hem hukuka duyulan güvenin daha da artması için yapmış olduğu hukuki açıklamalar da içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Bunların aynı zamanda pratikte işlevsel olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esenyurt'ta 7 ay boyunca son sürat çalışırken bu operasyonla önlerinin kesilmesinin kendisini ilçeye hizmet etmekten alıkoyduğunu savunan Özer, "Ben içerdeyken ya da savunmaya yaparken aynı zamanda bunları Esenyurt halkı, seçmeni adına yaptım. Hem seçilenin, hem seçenin iradesinin demokratik kurallar içerisinde, bundan sonra gasp edilmeyeceği, tecelli edeceği günlere doğru gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı hazırlamıştı.

Tensip zaptında 34 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarını dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar vermişti.

Heyet, duruşmanın 27 Ocak ila 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırmıştı.

