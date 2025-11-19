Üniversite borçlanması 5510 kapsamında olan polis memurunun emekli aylık tutarını artırır mı?

Soru : Merhaba, 2008 yılı Mart ayında sigorta başlangıcım bulunmaktadır. Polis memuru olarak ise Eylül 2015 yılında mesleğe başladım. Üniversite borçlanması yapacağım tarihler ise Eylül 2008-Haziran 2012 yılları arası. Üniversite borçlanması yaptığım takdirde maaş ve tazminata etkisi nasıl olur? Kademeli emeklilik gelirse bunda etkilenir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde fiili olarak çalışılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılması sadece kişilerin hizmet süresini artırır, bu şekildeki borçlanma kişileri 5434 sayılı Kanun kapsamına dahil etmez. Ayrıca, okul sürelerinin borçlanılmasında kısmi borçlanma bulunmamakta, bu şekilde yapılacak borçlanmanın tamamının yapılması da zorunlu olmaktadır.

Bu konuda genel değerlendirmemiz: Gerek 8 Eylül 1999 öncesi gerekse de 8 Eylül 1999 ve 1 Ekim 2008 tarihleri arasında memur statüsünde fiili çalışması olmayan ve sadece askerlik, okul süresi gibi borçlanma kapsamında olan ve borçlanılma halinde 5434 sayılı Kanun kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek durumlarda, bu sürelerin 8 Eylül 1999 tarihinden veya 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk statüsünü veya fiili olarak çalışılmış bir hizmet olarak görünmeyi sağlayacak şekilde yeni bir kanuni düzenlemenin yapılmasının uygun olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Emekli maaşına etkisi:

Emekli maaşlarının hesaplanmasında tüm çalışma süreleri, borçlanılan süreler, yıpranma süreleri dahil edilir, maaş artırımını sağlar.

5434'e tabi memurlar ile 5510'a tabi memurların emekli aylığı hesabındaki farklılıklar konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1122234/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Emekli ikramiyesine etkisi:

Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılarak hizmet satın alınan süreler (yurtdışı borçlanma hariç), emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir. Bu bakımdan borçlanılan okul süreleri emekli ikramiyesi hizmet yılına dahil edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Yine, 5510 a tabi memurlar için emekli ikramiye tutarları aynı emsali 5434 e tabi memurlar için hesaplanan emekli ikramiye tutarları ile aynı olmaktadır. Bu da 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü gereğidir.

5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır? Konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1061094/

adresimiz ziyaret edilebilir.

NOT : 5510 a tabi ilk defa çalışmaya başlayanların bu kapsamdaki öğrenim süreleri borçlanma yapılmaksızın hizmet sürelerine eklenmektedir. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunun için de herhangi bir borçlanma yapmalarına gerek kalmamaktadır.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Üniversite süresini borçlanmanızın sadece hizmet sürenizi artıracağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 2008 yılı Mart ayında sigortalı başlangıcınız olduğunu belirtmektesiniz. Bu süreniz staj süresi değil ise, SGK primleri tam olarak ödenmiş bir çalışma ise bu sürelerde hizmet sürenize eklenir. Belirtmiş olduğunuz kademeli emeklilik konusunda net bir bilgi olmadığından bugün için bir değerlendirme yapmak da mümkün olmamaktadır.