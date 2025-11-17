TIR'a arkadan çarpan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkışan sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti. Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.