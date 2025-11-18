Bakan Yerlikaya: Yasa dışı çakar kullanımını yüzde 87 oranında bitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, yasa dışı çakar kullanımına yönelik mücadelede önemli sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Yerlikaya, 30 Kasım 2024'te yürürlüğe giren mevzuat sonrası uygulanan ağır yaptırımlar ve artırılan denetimlerle sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü ifade etti.

Yasa Dışı Çakar Kullanımına Ağır Yaptırımlar Getirildi

Bakan Yerlikaya, daha önce yalnızca para cezasıyla sınırlı olan yaptırımların vatandaş tarafından "parayı verir geçerim" anlayışıyla karşılandığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte:

İlk ihlalde 189 bin TL ceza, 1 ay ehliyete el koyma ve aracın bağlanması,

İkinci ihlalde 276 bin TL ceza, 2 ay ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi

gibi caydırıcı yaptırımlar getirildi.

Denetimlerde Yüzde 378 Artış, Kaçağın Yüzde 87'si Bitti

Yerlikaya, 30 Kasım 2024'ten bu yana geçen 11 ayda yasa dışı çakarla ilgili denetimlerin yüzde 378 arttığını açıkladı. Bu süreçte yasa dışı kullanımın yüzde 87 oranında sona erdiğini belirten Bakan Yerlikaya, ikinci kez ceza alan kişi sayısının ise sadece 1 olduğunu vurguladı.

"Trafik Kültürünü Oluşturmak Zorundayız"

Yerlikaya, trafik güvenliği ve düzeni için toplumsal bilincin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: