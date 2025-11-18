Bakan Yerlikaya: Yasa dışı çakar kullanımını yüzde 87 oranında bitirdik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeler ve artırılan denetimlerle yasa dışı çakar kullanımının neredeyse tamamen sona erdiğini belirterek "Yüzde 87 net bitti" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, yasa dışı çakar kullanımına yönelik mücadelede önemli sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Yerlikaya, 30 Kasım 2024'te yürürlüğe giren mevzuat sonrası uygulanan ağır yaptırımlar ve artırılan denetimlerle sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü ifade etti.
Yasa Dışı Çakar Kullanımına Ağır Yaptırımlar Getirildi
Bakan Yerlikaya, daha önce yalnızca para cezasıyla sınırlı olan yaptırımların vatandaş tarafından "parayı verir geçerim" anlayışıyla karşılandığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte:
İlk ihlalde 189 bin TL ceza, 1 ay ehliyete el koyma ve aracın bağlanması,
İkinci ihlalde 276 bin TL ceza, 2 ay ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi
gibi caydırıcı yaptırımlar getirildi.
Denetimlerde Yüzde 378 Artış, Kaçağın Yüzde 87'si Bitti
Yerlikaya, 30 Kasım 2024'ten bu yana geçen 11 ayda yasa dışı çakarla ilgili denetimlerin yüzde 378 arttığını açıkladı. Bu süreçte yasa dışı kullanımın yüzde 87 oranında sona erdiğini belirten Bakan Yerlikaya, ikinci kez ceza alan kişi sayısının ise sadece 1 olduğunu vurguladı.
"Trafik Kültürünü Oluşturmak Zorundayız"
Yerlikaya, trafik güvenliği ve düzeni için toplumsal bilincin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
- "Vatandaş yaka silkiyordu yasa dışı çakardan. Şimdi caydırıcılığı sağladık, denetimleri artırdık. On bir ayda ikinci cezayı alan sadece 1 kişi. Bu başarı değil mi?"