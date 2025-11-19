Polislere 2026 yılında 2. şark tebligatı yapılmayacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde polisler için zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacağı müjdesini verdi. 2025 yılında da 2. Şark tebligatı yapılmamıştı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 10:52, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 17:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.
Görev puanına dayalı yeni atama sisteminin devrede olduğunu belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Yukarıdaki açıklama bağlamında Bakan Yerlikaya 2. Şarkın kaldırıldığını söylememiş, 2. Şark tebligatlarının yapılmayacağını ifade etmiştir. <\p>