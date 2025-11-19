Polislere 2026 yılında 2. şark tebligatı yapılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.

Görev puanına dayalı yeni atama sisteminin devrede olduğunu belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yukarıdaki açıklama bağlamında Bakan Yerlikaya 2. Şarkın kaldırıldığını söylememiş, 2. Şark tebligatlarının yapılmayacağını ifade etmiştir. <\p>