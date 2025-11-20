1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor

Haziran 2023'te göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona mücadele kapsamında bir dizi değişiklik hayata geçirirken, uygulamalardan en dikkat çekeni ise kredi kartlarına yönelik uygulanan kısıtlama adımları oldu.

2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yürürlüğe aldığı bu önlemlerde 2026 itibarıyla gevşemeye gitmeye hazırlanıyor.

KART LİMİTLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Aradan geçen süreçte TL'de yaşanan değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının düşmesine neden oldu.

Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

Öte yandan kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 binlik tavan tutarın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğunun tespitiyle birlikte söz konusu sınır yeni yılda tekrar düzenlenecek. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL'ye çekilmesinin beklenildiğini belirtirken, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25'lik çekim sınırının yükseltilebileceğine dikkat çekti.



