1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor

BDDK'nın talep enflasyonunu kontrol altına almak için 3 aya düşürdüğü taksitli nakit avans vadesi, 2026'dan itibaren ilk etapta 6 aya, ardından tekrar 12 aya uzatılacak. Aynı zamanda, TL'de yaşanan değer kaybına rağmen sabit tutulan ve yetersiz kalan 25 bin TL'lik nakit çekim tavanının ise 50 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Haber Giriş : 20 Kasım 2025 20:15, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 20:15
Haziran 2023'te göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona mücadele kapsamında bir dizi değişiklik hayata geçirirken, uygulamalardan en dikkat çekeni ise kredi kartlarına yönelik uygulanan kısıtlama adımları oldu.

2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinde tavan tutarı 25 bin TL olarak belirleyen BDDK, talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yürürlüğe aldığı bu önlemlerde 2026 itibarıyla gevşemeye gitmeye hazırlanıyor.

KART LİMİTLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Aradan geçen süreçte TL'de yaşanan değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının düşmesine neden oldu.

Yeni yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

Öte yandan kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 binlik tavan tutarın, mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz olduğunun tespitiyle birlikte söz konusu sınır yeni yılda tekrar düzenlenecek. Sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL'ye çekilmesinin beklenildiğini belirtirken, daha düşük limitli kartlar için ise yüzde 25'lik çekim sınırının yükseltilebileceğine dikkat çekti.


