Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nüfus artış hızımız azalıyor, doğurganlık oranına baktığımızda şu anda bir felaketi yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor

Cumurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2 gün boyunca düzenlenen 6 oturumda pek çok katılımcı bildirilerini tebliğ etti. Dijital kültürden sanat ve medyaya geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum."

"Aileye baktığımızda milleti, milleti baktığımızda onu meydana getiren medeniyeti görürüz. Aile okul hükmündedir; aile sabrın, şefkatin, fedakarlığın mektebidir."

"Nüfus artış hızı azalıyor, doğurganlık oranına baktığımızda şu anda bir felaketi yaşıyoruz.Toplum olarak bireyselleşiyor, bunun sonucu olarak yalnızlaşıyoruz".

"Evlenecek gençlere inşallah yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarına da aynı şekilde ivme kazandıracağız".

